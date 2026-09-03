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«Мама научила?»: роман 42-летней дочери Брижит Макрон с 22-летним спортсменом спровоцировал бурю в таблоидах

«Мама научила?»: роман 42-летней дочери Брижит Макрон с 22-летним спортсменом спровоцировал бурю в таблоидах

Кадры из поездки в Амстердам, опубликованные на странице 42-летней Тифен Озьер — младшей дочери первой леди Франции Брижит Макрон, — вызвали шквал публикаций в европейской прессе.

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