В Евпатории снова загорелся мусорный полигон

Ночью произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов в Евпатории. Фото: Александр Юрьев/Telegram«МЧС и МБУ «Экоград» задействованы в ликвидации пожара», — сообщил глава городской администрации Александр Юрьев.
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