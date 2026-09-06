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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик после 5:0 с «Валенсией»: «Фантастический матч, «Барса» контролировала игру с самого начала. Не знаю, нужно ли продолжать атаковать, ведя с таким счетом – нужно экономить силы»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заявил, что остался доволен игрой своей команды в матче против «Валенсии».

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