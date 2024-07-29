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Кожевников о «Витязе»: «Один из главных претендентов на 7-8-ю путевки в плей-офф на Западе. Он чуть ли не первым воспользовался новым лимитом и заполнил все легионерские вакансии» 

– Не понял, что произошло с «Витязем» в прошлом сезоне. Рябыкин – один из заметных специалистов нового поколения, но даже ему с его жесткостью и дисциплиной не удалось вытянуть подмосковную команду после стартового провала.

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