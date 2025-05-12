На Алтае лишь через десять лет большинство жителей будут получать 100 тысяч рублей в месяц

Край находится в конце рейтинга регионов по динамике зарплат Алтайский край занял 71-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России с самым быстрым ростом зарплат, а Республика Алтай – 72-е, сообщает РИА Новости.