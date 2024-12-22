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Царьград

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Викторию Боню требуют проверить на финансирование ВСУ после её публикаций из Эр‑Рияда

Викторию Боню требуют проверить на финансирование ВСУ после её публикаций из Эр‑Рияда

Телеведущую хотят подвергнуть проверке на предмет оказания финансовой помощи украинской армииИзвестная в России телеведущая Виктория Боня опубликовала в сторис кадры, снятые в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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Комментарии
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Амара Карпова
Дурдом 2🤮Отправьте эту паршивую овцу💩на Украину!!!из грязи в князи😂грязь то остается!!!
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12 час.

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