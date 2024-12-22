Викторию Боню требуют проверить на финансирование ВСУ после её публикаций из Эр‑Рияда

Телеведущую хотят подвергнуть проверке на предмет оказания финансовой помощи украинской армииИзвестная в России телеведущая Виктория Боня опубликовала в сторис кадры, снятые в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
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