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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клубы Саудовской Аравии заинтересованы в подписании Каземиро и Бруну. Лига планирует около 10 заметных сделок летом (The Telegraph)

По информации The Telegraph, представители полузащитника «Манчестер Юнайтед» провели переговоры с несколькими клубами саудовской лиги – утверждается, что к подписанию бразильца этим летом наиболее близок «Аль-Наср».

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