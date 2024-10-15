❗️ Николай Воробьев назначен заместителем председателя Совета министров Республики Крым Указ Главы Крыма Сергея Аксёнова.
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❗️ Николай Воробьев назначен заместителем председателя Совета министров Республики Крым Указ Главы Крыма Сергея Аксёнова.