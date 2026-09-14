"Будет единство русской земли": Пророчество главного старца Донбасса сбывается прямо на глазах

В начале 2000-х это казалось плодом разыгравшегося воображения, а сегодня - это реальность. Найдено пророчество главного старца Донбасса, которое сбывается прямо на глазах.
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