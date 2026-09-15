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Россия отсекает ВСУ от европейского тыла

Россия отсекает ВСУ от европейского тыла

Россия начала системно бить по украинским КПП на западных границах страны. У российских войск накопились возможности, чтобы наконец-то отсекать ВСУ поставки оружия от европейского тыла.

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