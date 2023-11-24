Губернатор отреагировал на обращение мэра Братска о подъеме вод на водохранилище

Ситуацию с подтоплением территории города вдоль береговой линии Братского водохранилища обсудили сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Иркутской области, в котором принял участие мэр Братска Сергей Серебренников.
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