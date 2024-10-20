📹❗️Дрон-перехватчик 1-го отряда бригады "Волки" в составе ГрВ "Юг" методично отработал по тяжёлому гексакоптеру класса "Баба-Яга" ВСУ северо-западней Часова Яра.
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📹❗️Дрон-перехватчик 1-го отряда бригады "Волки" в составе ГрВ "Юг" методично отработал по тяжёлому гексакоптеру класса "Баба-Яга" ВСУ северо-западней Часова Яра.