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«Гаилә белән сайлыйбыз!» фотобәйгесендә унынчы iPhone 17 смартфоны уйнатылды

«Гаилә белән сайлыйбыз!» фотобәйгесе кысаларында унынчы смартфон уйнатылды. Гаджет хуҗасы Булат Хәйруллин булды.

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