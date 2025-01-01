Выпущено руководство по применению метформина с целью предотвращения набора веса, вызванного приёмом антипсихотических препаратов

Schizophrenia Bulletin опубликованы рекомендации по использованию метформина для предотвращения набора веса, вызванного антипсихотическими препаратами В Schizophrenia Bulletin были опубликованы рекомендации по применению метформина для предотвращения набора веса при использовании антипсихотических препаратов.