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«Честные песни для честных людей»: автор проекта «Добробат» о шоу-бизнесе, семье и СВО

«Честные песни для честных людей»: автор проекта «Добробат» о шоу-бизнесе, семье и СВО

Валерий Чамрин – известный в российском шоу-бизнесе музыкант и продюсер. Используя свой опыт, он создал музыкальную группу для ребят, которые сейчас защищают нашу Родину, группу, чьи песни становятся гимнами целых подразделений на передовой.

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