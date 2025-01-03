«Честные песни для честных людей»: автор проекта «Добробат» о шоу-бизнесе, семье и СВО

Валерий Чамрин – известный в российском шоу-бизнесе музыкант и продюсер. Используя свой опыт, он создал музыкальную группу для ребят, которые сейчас защищают нашу Родину, группу, чьи песни становятся гимнами целых подразделений на передовой.
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