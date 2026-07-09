Два волгоградских университета попали в двадцатку лучших российских вузов по уровню зарплат выпускников, получивших высшее образование с 2020 по 2025 годы.
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Два волгоградских университета попали в двадцатку лучших российских вузов по уровню зарплат выпускников, получивших высшее образование с 2020 по 2025 годы.
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