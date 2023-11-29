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Ширер о голе «ПСЖ» «Ньюкаслу» на 98-й с пенальти за игру рукой: «Что за херня, ВАР?»

Ширер о голе «ПСЖ» «Ньюкаслу» на 98-й с пенальти за игру рукой: «Что за херня, ВАР?»

В конце игры Лиги чемпионов вингер парижан Усман Дембеле в штрафной «сорок» попытался сделать навес и попал в живот защитнику Валентино Ливраменто, а от него мяч отскочил англичанину в локоть.

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