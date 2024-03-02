Летит глобально, перехватить нереально: российское оружие Судного дня 2 дня назад

367 прочитали Новейшие системы вооружения России уже проверили в бою. «Циркон», «Кинжал» — гиперзвуковые комплексы подтвердили свои высокие и уникальные характеристики во время спецоперации.
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