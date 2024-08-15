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Своих не бросаем. Эти слова горожане неоднократно доказывают делом

Своих не бросаем. Эти слова горожане неоднократно доказывают делом

В Салехарде открыт пункт сбора помощи жителям Курской области, пострадавшим от украинской агрессии.   Гуманитарный груз (одежда (в том числе детская), белье, медикаменты, гигиенические принадлежности, моющие средства, продукты питания долгого хранения и т.

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