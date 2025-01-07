Более 1,5 млн верующих посетили рождественские службы в Москве

В Москве рождественские богослужения привлекли более 1,5 миллиона верующих. Глава столичного департамента национальной политики Виталий Сучков сообщил, что в праздничные дни в городе открыто более 500 храмов и церквей.
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