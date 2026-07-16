Полузащитник «Зенита» Джон Джон оценил готовность команды к Суперкубку

В субботу стартует новый сезон российского футбола, и одним из самых ярких событий станет розыгрыш Суперкубка в Нижнем Новгороде между принципиальными соперниками — петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии