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Нижегородская правда

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Полузащитник «Зенита» Джон Джон оценил готовность команды к Суперкубку

Полузащитник «Зенита» Джон Джон оценил готовность команды к Суперкубку

В субботу стартует новый сезон российского футбола, и одним из самых ярких событий станет розыгрыш Суперкубка в Нижнем Новгороде между принципиальными соперниками — петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

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