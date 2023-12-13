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Настоящие ошибки СССР

Настоящие ошибки СССР

Одна из главных проблем с анализом ошибок СССР состоит в том, что все они делятся на 5 существенно различающихся категорий: 1.

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Комментарии
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Yak Vit
Статья понравилась. На мой взгляд, одна из редчайших статей, если не единственная во встретившихся мне, где даётся развёрнутый анализ причин вырождения советских элит и причины их предательства своего Отечества. Без навешивания ярлыков и детских обзывалок по отношению к оппонентам, выражающим иную точку зрения, чем грешат практически все встретившиеся мне статьи и любителей, и противников СССР. Статья написана так, как и должны быть, по хорошему-то, написаны все статьи, авторы которых пытаются донести до читателей свою точку зрения.  А то, как ни откроешь практически любую статью любителей СССР, так там валят в кучу мнимые и действительные успехи нашей погибшей Родины и заодно обильно поливают грязью противников социалистического пути развития страны. Статьи же авторов с противоположного лагеря грешат практически тем же, только, наоборот, возносят до небес достижения России царских времён и точно так же поливаются фекалиями все годы её социалистического развития.  Примерно того же ждал от этой статьи, но она меня приятно удивила. Спокойно, вдумчиво, доказательно автор приводит свои аргументы. И вскрывает причины, почему же в итоге переродились советские элиты, что привело величайшую страну в истории к столь быстрому и катастрофическому краху.  Хочу выразить автору своё почтение. Спасибо за столь редкую сейчас прекрасную, вдумчивую статью! И что ещё импонирует - в статье не заметил столь частых сейчас в статьях других авторов грамматических ошибок. Ведь нынешние писаки торопятся как можно скорее тиснуть материальчик, не заботясь ни об удобстве прочтения и понимания читателем, ни о наляпанных ошибках, да плюс к тому для объёма напихать побольше картинок, несколько раз повторить одни и те же абзацы методом скопировал-вставил и скорее-скорее выпихнуть весь получившийся винегрет на МТ, чтобы получать свои плюшки. Жаль, что сам автор не прочитает этот отзыв на МТ, это ведь просто перепост с другого ресурса. Но так и хочется написать: аве, автор! Пиши ещё! 👍
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1 час.
Игорь Кузнецов
Попытка осознать и классифицировать наши исторические ошибки. Эгалитарное общество это антипод иерархическому элитарному принципу общественного строя. Правильно отмечено что в 30-х годах нужно было &quot;либо переходить к эгалитарному общественному устройству, либо осуществлять энергичную ротацию элит (вплоть до их полной периодической смены).&quot; Сталин выбрал &quot;ротацию&quot;. В принципе, эгалитарную модель общественного устройства, основанную на принципе всеобщей уравнительности, практически всегда можно рассматривать как утопию.
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1 час.
Игорь Кузнецов
Согласен, это попытка без ангажировасти попытаться разобраться в причинах &quot;развращения элит&quot; в любом обществе. Просто на интуиции и эмоциях да еще с учетом ангажировасти мнения невозможно хоть сколько-нибудь объективно сделать анализ ошибок, которые, безусловно, были у нас.
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58 мин.

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