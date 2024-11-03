Артур Смольянинов был признан виновным в распространении фейков о российской армии и разжигании вражды

Актер Артур Смольянинов, ранее признанный иностранным агентом и внесенный в список террористов и экстремистов Минюста, обвиняемый в распространении фейков о российской армии и разжигании вражды, не стал обжаловать решение Басманного суда Москвы о его заочном аресте.
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