Артур Смольянинов был признан виновным в распространении фейков о российской армии и разжигании вражды

Актер Артур Смольянинов, ранее признанный иностранным агентом и внесенный в список террористов и экстремистов Минюста, обвиняемый в распространении фейков о российской армии и разжигании вражды, не стал обжаловать решение Басманного суда Москвы о его заочном аресте.