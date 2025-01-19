Андрей "Так все же, кто "заказал" генерала Попова?" А чего тут гадать и так ясно! Это те-же, кто дерьмом поливает Шойгу!

Андрей А чего ему сочувствовать, если он сам подставился! Нет? Это хорошо, что так все окончилось, а ведь могло быть все по другому...