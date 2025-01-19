Практически ни у кого из здравомыслящих людей не вызывает сомнения тот факт, что сфабрикованное "дело" против бывшего командующего 58 Армии генерала Попова рассыпалось ввиду отсутствия состава преступления.
Так все же, кто "заказал" генерала Попова?
Комментарии
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Андрей
"Так все же, кто "заказал" генерала Попова?" А чего тут гадать и так ясно! Это те-же, кто дерьмом поливает Шойгу!
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2 час.
Андрей
А чего ему сочувствовать, если он сам подставился! Нет? Это хорошо, что так все окончилось, а ведь могло быть все по другому...
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2 час.
Александр Ширай
Те же кто заминировал самолёт Пригожина, выступившего против коррупции в армии... Те кто покрывал коррупционеров. Но в мирное время в армии всегда всплывают те, кто лучше угождают начальству.
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2 час.
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