ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 346 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Борисов
    МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что ответственность за все, что происходит в стран...Мы другой такой с...
  • Валентина
    Все слышали про "столыпинские галстуки", когда  крестьян  за любую   провинность без суда и следствия вешали на столб..."Высмеять в "Правде"
  • Anodtat
    Согласен, это их хлеб, хотя их позицию не понимаю и не поддерживаю, это предатели России."Высмеять в "Правде"

Так все же, кто "заказал" генерала Попова?

Так все же, кто "заказал" генерала Попова?

Практически ни у кого из здравомыслящих людей не вызывает сомнения тот факт, что сфабрикованное "дело" против бывшего командующего 58 Армии генерала Попова рассыпалось ввиду отсутствия состава преступления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
&quot;Так все же, кто &quot;заказал&quot; генерала Попова?&quot; А чего тут гадать и так ясно! Это те-же, кто дерьмом поливает Шойгу!
Ответить
2 час.
Андрей
А чего ему сочувствовать, если он сам подставился! Нет? Это хорошо, что так все окончилось, а ведь могло быть все по другому...
Ответить
2 час.
Александр Ширай
Те же кто заминировал самолёт Пригожина, выступившего против коррупции в армии... Те кто покрывал коррупционеров. Но в мирное время в армии всегда всплывают те, кто лучше угождают начальству.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх