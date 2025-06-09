«Максимальная срочность»: Кедми рассказал о панической попытке Трампа спасти США от возмездия Путина

США оказались в шаге от полномасштабной войны с Россией, и Дональд Трамп экстренно взялся урегулировать ситуацию через беседу… .
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