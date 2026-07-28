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Нижегородская правда

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Бывший торговый центр «Этажи» в Нижнем Новгороде хотят продать за 911 млн рублей

Бывший торговый центр «Этажи» в Нижнем Новгороде хотят продать за 911 млн рублей

Бывший торговый центр «Этажи» хотят выставить на торги за 911 млн рублей. Сделка может состояться не раньше 2027 года, сообщил министр имущественных отношений Нижегородской области Сергей Баринов на заседании комитета Заксобрания по бюджету.

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