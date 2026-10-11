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Газета.ру

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Al Masirah: за три дня хуситы трижды атаковали аэропорт Эр-Рияда

Al Masirah: за три дня хуситы трижды атаковали аэропорт Эр-Рияда

С пятницы, 9 октября, хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» трижды атаковали международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде, заявил их представитель Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

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