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Туристы нахамили инвалиду в ресторане Керчи

Туристы нахамили инвалиду в ресторане Керчи

Туристы нахамили жителю Екатеринбурга с ДЦП в ресторане Керчи. Об этом сообщил URA.RU участник инцидента Антон Беляев.

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Александр Семенов
Инвалидность души еще никто не отменял. Хамы и моральные уроды были, есть и будут к сожалению.
Лирина Полесская (Вяткина)
Александр, я написала пост о пришельцах. И ни одной реакции ! А мне очень интересно именно Ваше мнение ! Прочтите !

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