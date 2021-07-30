Туристы нахамили инвалиду в ресторане Керчи

Арина РодионоваТуризмТуристы нахамили инвалиду в ресторане Керчи Туристы нахамили жителю Екатеринбурга с ДЦП в ресторане Керчи. Об этом сообщил URA.RU участник инцидента Антон Беляев.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр СеменовИнвалидность души еще никто не отменял. Хамы и моральные уроды были, есть и будут к сожалению.Лирина Полесская (Вяткина)Александр, я написала пост о пришельцах. И ни одной реакции ! А мне очень интересно именно Ваше мнение ! Прочтите !Комментировать
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