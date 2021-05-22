Погода 24. Сибирь сразу и тонет, и горит

Атмосфера бурлила на этой неделе не только в центре страны, но и за Уральским хребтом. Сибирь столкнулась с разрушительными последствиями сразу двух стихий: пока одни регионы тонули в паводковых водах, другие оказались охвачены лесными пожарами.