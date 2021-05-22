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Погода 24. Сибирь сразу и тонет, и горит

Погода 24. Сибирь сразу и тонет, и горит

Атмосфера бурлила на этой неделе не только в центре страны, но и за Уральским хребтом. Сибирь столкнулась с разрушительными последствиями сразу двух стихий: пока одни регионы тонули в паводковых водах, другие оказались охвачены лесными пожарами.

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