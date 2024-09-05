Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Из-за американских санкций Скотт Риттер прекратил сотрудничество с RT и Sputnik

Из-за американских санкций Скотт Риттер прекратил сотрудничество с RT и Sputnik

Экс-разведчик США Скотт Риттер сообщил, что из-за американских санкций прекращает сотрудничество с RT и Sputnik, он поблагодарил российских коллег за профессионализм, проявленный за последние несколько лет.

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