Из-за американских санкций Скотт Риттер прекратил сотрудничество с RT и Sputnik

Экс-разведчик США Скотт Риттер сообщил, что из-за американских санкций прекращает сотрудничество с RT и Sputnik, он поблагодарил российских коллег за профессионализм, проявленный за последние несколько лет.
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