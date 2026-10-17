Анатолия Владимировича боялись.Анатолий Тарасов трижды трижды приводил сборную СССР к золоту Олимпиады в качестве тренера — в 1964, 1968 и 1972 годах.
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