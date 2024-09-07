ФСБ рассекретила данные о немецком геноциде в Донбассе в 1941-43 годах

Свидетельства проведенных гитлеровцами во время оккупации Донбасса массовых казней мирных советских граждан в Донецке (Сталино), опубликовала Федеральная служба безопасности РФ 7 сентября на официальном сайте.
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