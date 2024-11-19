«Нужно остановить беспредел»: депутат призвал к жестким мерам в отношении мигрантов

Любые нарушения, совершенные мигрантами, будут караться в России максимально сурово. Нужно начать рассматривать нелегальное нахождение иностранца на территории нашей страны рассматривать как отягчающее обстоятельство при совершении любого правонарушения, а не только тогда, когда мигранты идут на уголовные преступления.