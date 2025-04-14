Хазин объяснил, почему Китай теперь в руках у Путина

Геннадий Ларионов

Ага прямо пал к ногам России..... блин статейка а в ширь посмотреть , а глубь покопать, возможно что яйца Пиндосов в руках Китая ? А гособлигации штатов, которыми Китай владеет на 1 трлн или более , выбросит на рынок......Трамп просто расставил точки над переделом мирового порядка , кто к ноге первыми побежали и Европа тоже , а теперь Европа будет лизать зад, а несколько стран будут разговаривать о взаимовыгодном сотрудничестве в этом изменившемся Мире !!!