Китай, "сидящий на всех стульях" и демонстрирующий неспособность сопротивляться усиливающемуся американскому давлению, Россия имеет возможность жёстко призвать к ответу, заявил экономист Михаил Хазин.
Хазин объяснил, почему Китай теперь в руках у Путина
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Валентин Щербаков
Каждый должен стоять за себя, на друга надейся, а сам не плошай...
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33 мин.
Геннадий Ларионов
Ага прямо пал к ногам России..... блин статейка а в ширь посмотреть , а глубь покопать, возможно что яйца Пиндосов в руках Китая ? А гособлигации штатов, которыми Китай владеет на 1 трлн или более , выбросит на рынок......Трамп просто расставил точки над переделом мирового порядка , кто к ноге первыми побежали и Европа тоже , а теперь Европа будет лизать зад, а несколько стран будут разговаривать о взаимовыгодном сотрудничестве в этом изменившемся Мире !!!
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28 мин.
Астон Мартин
когда доминируют олигархи всегда неизвестно чего ждать , у них выгода на первом месте и они запросто переворачиваются от одних к другим , это явно наблюдается , но гражданское общество так не может переворачиваться и поэтому мозги гражданам не стоило бы ломать
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25 мин.
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