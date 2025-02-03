Открыт приём заявок на фестиваль детской поэзии «Щегол». Библиотека имени В.П. Крапивина проводит конкурс в десятый раз, но впервые ребят ждёт несколько этапов и создание экспромта.
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Открыт приём заявок на фестиваль детской поэзии «Щегол». Библиотека имени В.П. Крапивина проводит конкурс в десятый раз, но впервые ребят ждёт несколько этапов и создание экспромта.
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