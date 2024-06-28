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Какая страна выделена на карте? Назвать ее столицу смогут только настоящие эрудиты

Какая страна выделена на карте? Назвать ее столицу смогут только настоящие эрудиты

А вы справитесь? фото: Midjorney/ParentsГеография — одна из самых важных наук о Земле. В конце концов, что вы будете делать, потерявшись в лесу с разряженным телефоном? Правильно, искать мох на деревьях, чтобы определить, где север! Впрочем, надеемся, что эти знания вам не пригодятся — бродить по лесу без связи удовольствие то еще.

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