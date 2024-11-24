Смысл Рождественского поста, когда он начинается в 2024 году

Рождественский пост, известный также как Филиппов пост, начинается в день памяти апостола Филиппа. Это один из четырех многодневных постов Православной церкви, обладающий особым значением и правилами соблюдения.
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