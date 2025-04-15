Ученые разработали способ предотвращения рака печени

Исследователи из Хиросимского университета и ряда японских медицинских учреждений провели детальное исследование тканей печени пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями для определения молекулярных изменений, способствующих переходу к раку.
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