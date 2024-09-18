Срочно! Сводка: ночь прошла под знаком активных боевых действий на линии фронта и в глубине территории

ВС России нанесли удары "Геранями" по объектам в ряде украинских регионов, в том числе по Кропивницькому району Кировоградской области, Вознесенску Николаевской области, Бершади Винницкой области, Днепропетровску, Сумам, Полтавской, Киевской, Запорожской областях.
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