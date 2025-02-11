58-летняя Синди Кроуфорд опубликовала фото в коротких шортах

Американская супермодель Синди Кроуфорд снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 8,2 миллиона подписчиков.