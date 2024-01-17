Снег и - 38 градусов : погода на выходные в Приморье

В ближайшие выходные жители Приморского края ожидают значительных изменений в погодных условиях. Если в субботу регион ожидает морозную и безосадочную погоду, то в воскресенье прогнозируется приближение атмосферного фронта, который принесет изменения, сообщает ИА UssurMedia, соссылкой на Примгидромет.
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