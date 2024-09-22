Когда Россия поддерживает западную игру в санкции, это приводит к совершенно иному результату

Алексей Сафронов

Оптимизм автора был бы оправдан, если наш "светлоликий" не только побыстрее реагировал на шаги пиндосов в отношении санкций по урановому топливу, но и например: после подрыва пиндосами нашего газопровода в Балтике, он распорядился о точно таких же действиях в отношении вражеских газопроводов между Норвегией мелкобританией гейропой, а также атланчических интернет кабелей. Вот тогда бы точно нам можно было петь дифирамбы, звякать в литавры и тарелки! А сейчас, это очередное сотрясение воздуха, которое враги России слышал 25 лет от ввп.