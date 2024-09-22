Театр абсурда
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Театр абсурда

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Когда Россия поддерживает западную игру в санкции, это приводит к совершенно иному результату

Когда Россия поддерживает западную игру в санкции, это приводит к совершенно иному результату

  Здравствуйте, мои дорогие читатели. Помните, что случилось, когда представители Г7 приняли какой-то там потолок в 60 долларов за баррель на транспортировку российской нефти по морю? Наш Светлейший их полностью поддержал (!!!) и издал Указ, по которому никто не имеет право продавать чёрное золото по условиям этого потолка! Не хотите наших продаж? Их не будет! Ох, как заёрзали американцы.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Оптимизм автора был бы оправдан, если наш &quot;светлоликий&quot; не только побыстрее реагировал на шаги пиндосов в отношении санкций по урановому топливу, но и например: после подрыва пиндосами нашего газопровода в Балтике, он распорядился о точно таких же действиях в отношении вражеских газопроводов между Норвегией мелкобританией гейропой, а также атланчических интернет кабелей. Вот тогда бы точно нам можно было петь дифирамбы, звякать в литавры и тарелки! А сейчас, это очередное сотрясение воздуха, которое враги России слышал 25 лет от ввп.
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