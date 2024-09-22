Здравствуйте, мои дорогие читатели. Помните, что случилось, когда представители Г7 приняли какой-то там потолок в 60 долларов за баррель на транспортировку российской нефти по морю? Наш Светлейший их полностью поддержал (!!!) и издал Указ, по которому никто не имеет право продавать чёрное золото по условиям этого потолка! Не хотите наших продаж? Их не будет! Ох, как заёрзали американцы.
Когда Россия поддерживает западную игру в санкции, это приводит к совершенно иному результату
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Сафронов
Оптимизм автора был бы оправдан, если наш "светлоликий" не только побыстрее реагировал на шаги пиндосов в отношении санкций по урановому топливу, но и например: после подрыва пиндосами нашего газопровода в Балтике, он распорядился о точно таких же действиях в отношении вражеских газопроводов между Норвегией мелкобританией гейропой, а также атланчических интернет кабелей. Вот тогда бы точно нам можно было петь дифирамбы, звякать в литавры и тарелки! А сейчас, это очередное сотрясение воздуха, которое враги России слышал 25 лет от ввп.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии