Совет Ассоциации парков рассказал о тренде на вертикальное озеленение городов в России

Председатель Совета Ассоциации парков, директор по развитию Всероссийского общества охраны природы и бывший директор ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм во время выступления на радиостанции «Говорит Москва» рассказал о современных тенденциях в озеленении городов.