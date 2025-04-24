Совет Ассоциации парков рассказал о тренде на вертикальное озеленение городов в России

Председатель Совета Ассоциации парков, директор по развитию Всероссийского общества охраны природы и бывший директор ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм во время выступления на радиостанции «Говорит Москва» рассказал о современных тенденциях в озеленении городов.
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