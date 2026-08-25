CBS: директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетел в Россию

CBS: директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетел в РоссиюДиректор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву на борту американского самолета Boeing C-17 ВВС США для проведения встреч, сообщает CBS News со ссылкой на многочисленные источники.
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