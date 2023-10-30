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ЦВС КНР: военные никогда не позволят Тайваню отделиться от Китая

ЦВС КНР: военные никогда не позволят Тайваню отделиться от Китая

Заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся на официальной церемонии открытия 10-го Сяншаньского форума по безопасности заявил, что народно-освободительная армия Китая (НОАК) никогда не позволит острову Тайвань отделиться от КНР, передает РИА Новости.

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