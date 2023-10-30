ЦВС КНР: военные никогда не позволят Тайваню отделиться от Китая

Заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся на официальной церемонии открытия 10-го Сяншаньского форума по безопасности заявил, что народно-освободительная армия Китая (НОАК) никогда не позволит острову Тайвань отделиться от КНР, передает РИА Новости.