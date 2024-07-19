Кличко назвал убийство Ирины Фарион покушением на демократию

Каждый день господа на Украине умирают сотни человек с 2014 года из-за переворота,но нет он хнычет по недобитой стерве.Она видатт из его партии"Недоноски Украины"!

Aнатолий Райков

Да пошёл он на х.й,на хутор бабочек ловить,со своей дерьмократией с Фарион фашисткой.На прочь с головой отшибленной В.Кличко.И брат у него такой же.А что такое дерьмократия,ты даже не заешь О.дебил.Дерьмократия с топором в руках и это по хохлятски называется дерьмократия.А тебе О.дебилу,вех перечислить,даже детей.Аллею Ангелов что на Донецке посети,или ты прививаешь своим детям ненависть к Россиянам?