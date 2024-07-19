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Кличко назвал убийство Ирины Фарион покушением на демократию

Кличко назвал убийство Ирины Фарион покушением на демократию

Киевский градоначальник Виталий Кличко проинформировал о том, что считает убийство экс-парламентария Ирины Фарион провокационным актом и попыткой покусится на демократические устои государства.

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Комментарии
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Eduard
Каждый день господа на Украине умирают сотни человек с 2014 года из-за переворота,но нет он хнычет по недобитой стерве.Она видатт из его партии&quot;Недоноски Украины&quot;!
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9 час.
Eduard
Фрион,типичная шалава,жалт долго терпели аферистку.Мужика как поймают,надо к премии &quot;Мира&quot; представить!
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9 час.
Aнатолий Райков
Да пошёл он на х.й,на хутор бабочек ловить,со своей дерьмократией с Фарион фашисткой.На прочь с головой отшибленной В.Кличко.И брат у него такой же.А что такое дерьмократия,ты даже не заешь О.дебил.Дерьмократия с топором в руках и это по хохлятски называется дерьмократия.А тебе О.дебилу,вех перечислить,даже детей.Аллею Ангелов что на Донецке посети,или ты прививаешь своим детям ненависть к Россиянам?
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5 час.

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