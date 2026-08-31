Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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Мэр Москвы обозначил планы по развитию образования на новый учебный год

В московские образовательные учреждения в новом учебном году придут около 1,6 миллиона детей, сообщил Сергей Собянин.

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