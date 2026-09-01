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Трамп заявил, что исключил применение ядерного оружия против Ирана

Трамп заявил, что исключил применение ядерного оружия против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью исключил применение ядерного оружия против Ирана из военных планов Вашингтона.

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