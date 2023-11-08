Если ребёнка унижают в школе: юрист рассказала о порядке действий

Юрист Зоя Шкарупа назвала мирные способы урегулирования конфликтов в образовательных учреждениях.На фоне участившихся в Новосибирске случаев унижения детей школьными педагогами, юрист дала советы родителям, как вести себя в таких ситуациях.
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