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Ван И: Россия и Китай будут и дальше поддерживать высокую степень доверия

Изменения на международной арене не помешают взаимному сотрудничеству России и Китая. Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И на конференции, посвященной международной ситуации в 2024 году и китайской дипломатии.

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